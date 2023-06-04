Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 4 июня 2023 года Фото: Юлия Кучеренко

В Тюменской области продолжают регистрироваться пожары. До 24 июня в регионе действует противопожарный режим из-за лесных возгораний. По последним данным, в регионе действовали 7 лесных пожаров, в том числе 4 локализованы. За прошедшие сутки зафиксировано 3 новых лесных пожара и ликвидировано 5 лесных пожаров на площади 22,09 га. Пожарная обстановка продолжает оставаться напряженной.

На территории Российской Федерации в 15 регионах действовало 64 лесных пожара на площади, пройденной огнем 14 569 га, в том числе локализовано 26 пожаров на площади, пройденной огнем 6 668 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе и в Тюменской области. На землях лесного фонда Тюменской области огнем пройден 151 га. Отметим, что регион занимает третью строчку по количеству природных пожаров в стране, уступая Свердловской области и Ханты-Мансийскому автономному округу.

В рамках межрегионального маневрирования в Тюменской области привлечено 52 работника, в том числе 50 работников ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр», 2 работника ОГАУ «Иркутская база авиационной охраны лесов» (летчики-наблюдатели).

Для снижения числа возгораний, в области ведется контроль за нарушителями противопожарного режима, в том числе с использованием беспилотников. Патрулирования проводятся ежедневно полицейскими, тюменской Авиабазой и органами местного самоуправления.