Аномальная жара в Тюмени может повлиять на рост и качество урожая Фото: Юлия Кучеренко

Аномальная тюменская жара опасна для сельхозкультур. К такому выводу пришел доктор сельскохозяйственный наук, заведующий кафедрой агрохимии и почвоведения ГАУ Северного Зауралья Николай Абрамов. Его слова о том, что жара и засуха отрицательно влияют на урожай приводит tmn.aif.ru. Нехватка влаги может ограничить для роста и развития сельхозкультур.

- Сильная жара, в первую очередь, опасна для зерновых культур. Если еще неделю продержится такая погода, это губительно скажется на формирование колоса зерновых. Также под угрозой мелкосеменные растения, такие, как рапс, клевер, люцерна, а они лежат в основе животноводческих кормов, – рассказал специалист.

По мнению Николая Абрамова, необходимо учитывать не только почвенную засушливость, но и низкую атмосферную влажность. Растения получают двойной вред. Например, сейчас уровень влаги в почве всего 70-100 миллиметров, а должно быть 150 и выше. То же самое касается и атмосферной засухи. В норме это 70-90 % влажности воздуха, а сейчас она равна 30-50%. Но в тоже время жара никак не влияет на болезни растений, вредителей и сорняки, что также осложняет рост и качество урожая.