Тюменцы могут поучаствовать в молодежном форуме Евразия Global

Фото: Международный молодежный форум «Евразия Global»

Тюменцы могут поучаствовать в молодежном международном форуме в Оренбурге, который пройдет с 21 по 27 августа. Moi-portal.ru отметил, что событие объединит представителей зарубежной и российской молодежи от 18-ти лет. Заявки принимают до 7 июля на платформе «Росмолодежь. События».

В этом году на форуме ожидаются 500 лидеров общественных организаций, социальные предприниматели, блогеры, журналисты, политологи, учены со всех уголков страны и зарубежных дружественных государств. Участников ждут лекции, деловые игры, мастер-классы, панельные дискуссии и выставки от партнеров.

На форуме не только обсудят глобальные вопросы и проблемы, которые интересуют молодежь, но придумают идеи совместных инициатив, и расскажут о новых подходах, которые сделают сотрудничество эффективным. Участники представят свои предложения по международному взаимодействию и передадут свои наработки организаторам Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в 2024 году в Сочи.

Отметим, что в прошлом году молодежный международный форум объединил 500 человек из 63 стран мира и 73 регионов России. Грантовую поддержку получили 22 проекта на сумму в 8,5 млн рублей.