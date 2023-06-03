Фото: Администрация Уватского муниципального района

С 1 июня в Уватском районе стартовала летняя оздоровительная кампания. По информации пресс-службы администрации Уватского района, в первый день лета открылись 17 детских оздоровительных лагерей.

- Лагеря дневного пребывания будут работать на протяжении трех смен, в них смогут отдохнуть 1 650 школьников. Наши специалисты подготовили разнообразную программу, поэтому надеюсь, что дети проведут время интересно и с пользой. Особняком выглядит пятидневная смена «Ратник», которая пройдёт в Уватской школе в июне для подростков, имеющих базовые навыки по допризывной подготовке - рассказал глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

Занятия для детей найдутся даже в вечернее время. Так, для детей будут работать спортивные, досуговые площадки и один вечерний клуб «Подросток» в центре соцобслуживания населения. Это сделано для того, чтобы каждый юный житель Уватского районе мог получать организованный отдых или работу. Благодаря сотрудничеству с службой занятости населения планируется трудоустроить 417 подростков от 14 до 18 лет из них 168 – будут работать вожатыми в оздоровительных организациях.

В первую очередь работой обеспечат детей-сирот, детей из малообеспеченных и неполных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и семей военнослужащих в СВО.