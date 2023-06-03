Тюменский психолог рассказала, что между ребенком и родителем не может быть дружбы Фото: Юлия Кучеренко

Часто можно услышать рассуждения о том, что люди стремятся создать в своих семьях дружеские отношения между взрослыми и детьми. На эту тему высказалась медицинский психолог тюменского многопрофильного консультативно-диагностического центра Ольга Николаева.

- С одной стороны это возможно, но стоит помнить, что дружба предполагает равноправные отношения. А можем ли мы сказать о равноправии между родителем и ребенком? Скорее всего, нет, ведь дети находятся в подчинении у родителей. Именно взрослые обеспечивают их безопасность, закладывают первые знания и навыки, помогающие детям в их дальнейшей реализации в жизни, - рассказывает медицинский психолог.

По мнению специалиста, как передает Тюменская область сегодня, родитель, пытаясь показать ребенку, что он его друг начинает рассказывать, какие-либо истории из своей жизни и требует такой же откровенности от ребенка. А это нарушает личностные границы юного человека. Для него важно его личное пространство, где у него есть возможность побыть наедине с самим собой, а постоянное нарушение границ, в конечном итоге приведет к тому, что ребенок, когда станет взрослым, не будет чувствовать себя в жизни уверенным. Такое состояние часто приводит к чувству тревоги и не пониманию природы ее происхождения.