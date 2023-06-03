Тюменские выпускники уже сдали ЕГЭ по русскому языку и математике

В 2023 году в Тюменской области ЕГЭ сдают 11 тысяч 168 человек Фото: Татьяна Коркина

Тюменские выпускники продолжают сдавать ЕГЭ, на этой неделе уже бывшие школьники написали экзамены по обязательным предметам — русскому языку и математике. В 2023 году в Тюменской области ЕГЭ сдают 11 тысяч 168 человек, в том числе 10 тысяч 715 нынешних выпускников.

Как пишет «Вслух.ру», только при положительной оценке 11-классники получат школьный аттестат. Результаты экзаменов можно посмотреть на специальном сервисе checkege.rustest.ru, введя фамилию, имя, отчество, регион, номер паспорта и код с картинки. В случае, если результаты не удовлетворительные или оценка не устраивает выпускника в течение двух рабочих дней ученики смогут подать апелляцию. Предварительно рекомендуем посоветоваться с учителями, показав проверенный бланк работы. По результатам апелляции количество баллов могут изменить как в большую, так и меньшую сторону.

Для получения аттестата нужно набрать минимум 24 балла по русскому языку, 27 баллов по профильной математике и не ниже «тройки» - по базовой, «неуды» по обязательным предметам можно будет исправить в дополнительное время. Для получения аттестата с отличием нужно набрать не менее 70 баллов.

Тюменцы, набравшие 100 баллов за ЕГЭ получат премию в 100 тысяч рублей. Такое поощрение ввел в регионе в прошлом году Александр Моор.