В военно-спортивной игре «Зарница» участвовали 120 детей из Ишима и Ишимского района

Фото: Администрация Ишима

Военно-спортивная игра «Зарница» объединила 120 детей из Ишима и Ишимского района, пишет Тюменская линия.

Школьники выехали на территорию ландшафтного парка "Норгород", находящегося на участке Синицинского бора в Ишимском районе. По словам руководителя экологического объединения "ЭкоПросветОтряд", участника команды организаторов Романа Дробунина, на первом этапе прошла онлайн-олимпиада "Позабыть нельзя", в которой участвовали 144 школьника и студента.

Победителей олимпиады пригласили на итоговое событие проекта - игру "Зарница". На втором этапе участников поделили на четыре-пять команд и выдали маршрутный лист с указанием станций, на которых предложено задание. Во время участия в игре ребята научились оказывать первую помощь и создавать средство для транспортировки раненого, оборудовать временное убежище в зимнее время, ориентироваться на местности, различать съедобные и несъедобные грибы и ягоды, а также оборудовать переправы через препятствия.