В Тюменской области 3 июня действуют семь лесных пожаров

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По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области, 3 июня действуют 7 лесных пожаров, в том числе 4 локализованы. За прошедшие сутки зафиксировано 3 новых лесных пожара и ликвидировано 5 лесных пожаров на площади 22,09 га.

Сегодня IV класс пожарной опасности (высокая степень) действует в Ишимской авиазоне. В Тобольской и Тюменской авиазонах - V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), а в Уватской - III класс пожарной опасности (средняя степень). В связи с аномально жаркой погодой 4 и 5 июня обстановка останется примерно такой же.

Напомним, что в Тюменской области до 24 июня 2023 года продлили особый противопожарный режим. Пожарная обстановка продолжает оставаться напряжённой, жителей просят воздержаться от поездок в лес в этот период.