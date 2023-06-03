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НовостиПроисшествия3 июня 2023 11:57

В Тюменской области 3 июня действуют семь лесных пожаров

Жителей просят воздержаться от поездок в лес
Виктория Терина
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области, 3 июня действуют 7 лесных пожаров, в том числе 4 локализованы. За прошедшие сутки зафиксировано 3 новых лесных пожара и ликвидировано 5 лесных пожаров на площади 22,09 га.

Сегодня IV класс пожарной опасности (высокая степень) действует в Ишимской авиазоне. В Тобольской и Тюменской авиазонах - V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень), а в Уватской - III класс пожарной опасности (средняя степень). В связи с аномально жаркой погодой 4 и 5 июня обстановка останется примерно такой же.

Напомним, что в Тюменской области до 24 июня 2023 года продлили особый противопожарный режим. Пожарная обстановка продолжает оставаться напряжённой, жителей просят воздержаться от поездок в лес в этот период.