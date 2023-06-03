Жительница Тобольска хочет установить в городе специальные «дог-боксы» Фото: Юлия Кучеренко

В Тобольске могут появиться специализированные «дог-боксы». Об этом сообщает издание «Тюменская область сегодня» со ссылкой на председателя общественной организации тобольского городского кинологического объединения «Лидер» Натальи Желониной, которая готовится второй раз заявится на получение гранта с проектом «Человек собаке друг».

Ее идея состоит в закупке и установке в микрорайонах города специальных «дог-боксов», которые представляют собой держатели бумажных пакетов для экскрементов.

– Изначально планировали грантовые средства потратить на установку урн и «дог-боксов» для выдачи пакетов, в процессе передумали и хотим установить только «дог-боксы», потому что урн и так хватает по городу. Также, если получится выиграть грант, средства будут потрачены на закупку пакетов, а это не маленькая сумма, – рассказала Наталья Желонина.

Тоболячка надеется, что таким образом сможет изменить поведение владельцев собак, тем самым улучшить экологическую обстановку города. Она считает, что убирать за собакой нужно не только дома, но и на улице.

– Прогулка для собаки является неотъемлемой частью жизнедеятельности. Конечно на улице они должны ходить в туалет, это их физиологическая потребность. Однако неубранные экскременты вызывают недовольство и гневные комментарии горожан. Эти претензии обоснованы, именно поэтому культура обращения в этой области должна приписывать хозяевам животных обязательную уборку за своим питомцем, – говорит она.

Девушка не только хочет установить специальные урны в городе, но и провести агитационно-разъяснительную работу с жителями для повышения грамотности и ответственности владельцев собак. А также хочет установить в парках, скверах и микрорайонах города таблички-плакаты с призывами к чистоте.