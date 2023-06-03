Футбольный клуб «Тюмень» сыграет заключительный матч сезона в Новосибирске

Фото: ФК «Тюмень»

Футбольный клуб «Тюмень» попрощается с ФНЛ-2 в Новосибирске. Заключительные матчи сезона пройдут 4 июня, сообщает Вслух.ру.

Тюменские футболисты проведут заключительный матч не только нынешнего сезона, но и во второй лиге первенства России. В воскресенье тюменцы сыграют на выезде с «Новосибирском». Тюменские спортсмены уже добились гарантированного первого места и возвращения в первую лигу еще два тура назад, обыграв «Амкар-Пермь» со счетом 2:0. А еще более разгромный счет получился в последнем домашнем матче - «Тюмень» одолела «Челябинск» с 7:0.

Финальная игра начнется в 17 часов по местному времени.