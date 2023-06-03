В одной из тюменских деревень десятилетний мальчик отправился на речку на мотоцикле

Фото: ГИБДД Тюменской области

Автоинспекторы Тюменской области забили тревогу из-за того, что в сельских поселениях родители не контролируют своих детей. Так, сегодня в деревне Черная Речка задержан 10-летний мотоциклист, а родители даже не знали, что сын на мотоцикле уехал на речку.

- Информация о нарушении будет направлена в ПДН. Родителям рассказали о статистике ДТП с участием юных водителей мототехники и травмах, которые получают дети, управляя мотоциклами без прав, мотошлемов и достаточных навыков вождения - прокомментировали в ГИБДД.

Напомним, ранее мы писали о том, что шумные байкеры и автогонщики не дают спать жителям в центре Тюмени. Жители многоквартирников в центре говорят, что из-за шума не могут спокойно спать по ночам.