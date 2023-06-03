Тюменцы могут поучаствовать в проекте «Лето в Усадьбе-2023»

Фото: Музей «Усадьба Колокольниковых»

Тюменские музыканты, актеры и танцоры могут стать участниками проекта «Лето в Усадьбе-2023». Как пишет Тюменская линия, музыкантов, певцов, актеров, поэтов и танцоров приглашают принять участие в новом сезоне проекта, который пройдет на территории музея «Усадьба Колокольниковых».

По словам сотрудника музея Евгения Скорнякова, «Усадьба Колокольниковых» в течение года проводит творческие партнерские мероприятия. Цикл музыкальных, театральных, поэтических, танцевальных встреч проходят под открытым небом на территории музейного двора.

- Программа ориентирована в основном на молодую аудиторию. Это касается и посетителей, и артистов. Мы стараемся приглашать молодых начинающих талантливых людей, студентов, недавних выпускников, тех, у кого искусство - это хобби. Даем им возможность заявить о себе, выступить в центре города. Конечно, бывают выступления и уже известных тюменских артистов. Большая часть мероприятий бесплатна для посетителей, - говорит Евгения Скорнякова.

Желающие присоединиться к проекту могут отправить письмо в сообщения сообщества «Музей «Усадьба Колокольниковых» в соцсети ВКонтакте. Кстати, многие артисты после участия могут получить возможность в дальнейшем в акциях «Ночь музеев», «Ночь искусств» и фестивалях.