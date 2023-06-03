Ко дню образования Тюменской области мастерицы вышивают карту всего региона, включая Югру и Ямал

Фото: Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Мастерицы вышивают карту всей Тюменской области. Как рассказала инициатор создания вышитой карты, мастер Ирина Тарасенко, в прошлом году к 12 декабря мастера художественного творчества из Ишима и Тюмени вышили карту юга Тюменской области. А в 2023 году к коллективу ним присоединились художницы из Советского (ХМАО) и они вместе продолжили работу.

Ко дню образования Тюменской области – 14 августа 2023 года – творцы готовят карту всего региона, включая Югру и Ямал. Кстати, Ишим славится своими рукодельницами, не случайно именно здесь находился один из центров ковроткачества, где производили знаменитые сибирские (тюменские) ковры. Традиции до сих пор хранят сотрудники ишимских музеев, привлекая в свои залы местных мастеров, организуя выставки и мастер-классы.

Работы вышивают в разной манере: крестиком, гладью, бисером, счётной гладью, лентами, тамбурной вышивкой, ковровой. Но все мастерицы объединены желанием сделать подарок родной области, творчеством выразить свою любовь к ней. Сейчас над созданием эпичного полотна размером 2*2,5 метра трудятся 30 мастериц.

В августе работу мастеров представят на Дне рождения области и на фестивале вышитых карт в Чебоксарах.