Почти семь тысяч детей отдохнут по льготным путевкам в детских лагерях Тюменской области Фото: Юлия Кучеренко

В детских лагерях Тюменской области по льготным путевкам отдохнет почти 7 тысяч детей в 2023 году. Такие данные приводит «МегаТюмень» со ссылкой на региональный департамент социального развития.

- По льготной программе в 2023 году путевки предоставят почти 7 тысячам детей из Тюменской области. Льготный отдых предусмотрен для детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации – дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, а также дети из малоимущих семей. Кроме того, можно не платить ребятам из семей участников СВО, детей, вынужденно покинувших бывшие территории Украины - говорится в сообщении.

Путевки предоставляют по очереди, по дате подачи заявлений, но набор детей-льготников в загородные лагеря ведется в течение всего года. Так, 380 детей отправятся на отдых во всероссийские детские центры – «Океан», «Орленок» и «Смена» и международный детский центр «Артек». Путевки получили ребята, имеющие достижения в различных областях деятельности.