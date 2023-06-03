Ученые создали подходящие климату Тюменской области удобрения

Специалисты создали подходящие климату Тюменской области удобрения Фото: Юлия Кучеренко

Сразу три разработки ученых ГАУ Северного Зауралья успешно применяются в хозяйствах Тюменской области и соседних регионов, сообщает АиФ-Тюмень. Специалисты университета, включая аспирантов, определили оптимальную для здешнего климата норму жидких удобрений, создала установку для их приготовления и модернизировала технику для точного внесения в почву.

Доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой почвоведения и агрохимии Николай Абрамов считает, что в зоне рискованного земледелия для получения хорошего урожая важно провести качественную подготовительную работу. Так, Перед посевной агрономы берут пробы почвы с глубины 10, 20 и 30 сантиметров. Образцы высушивают, измельчают и исследуют на содержание азота, фосфора и калия.

– Азот нужен растениям для создания зеленой массы и синтеза белка – например, гликогена в семенах пшеницы. Фосфор важен для формирования корневой системы. Того и другого всегда не хватает. Питательные вещества в почве, которую регулярно используют под посев, не накапливаются, они выносятся вместе с урожаем. Эта проблема характерна для всех сельхозугодий, поэтому процедуру повторяют ежегодно - говорит подопечный профессора, аспирант ГАУ Северного Зауралья Игорь Топорков.

Жидкими удобрениями, изготовленными по технологии тюменских ученых, аграрии заинтересовались сразу. Одно из преимуществ жидкой консистенции перед гранулами - они начинают работать сразу после внесения в почву. На полях, где жидкие удобрения вносили при посеве, средняя прибавка урожая за три года составила 9 центнеров с гектара. Данная закономерность отмечалась и в очень засушливый 2021 год.

Вуз заключает прямые договоры с хозяйствами, при этом не только продает им установку для приготовления удобрений, но и регулярно консультирует. Звонки поступают в любое время суток, ведь посевную важно провести в оптимальные сроки, поэтому все вопросы с производственниками решаются быстро.