Под Тюменью произошло жуткое ДТП с участием косули, есть погибшие

Фото: ГИБДД Тюменской области

В Голышмановском городском округе Тюменской области произошло смертельное ДТП из-за косули. Это случилось на 26-м километре автодороги Голышманово-Аромашево в третьем часу ночи. По данным областной Госавтоинспекции, автомобиль "Чанган" сбил косулю. От удара машина съехала в кювет и опрокинулась.

В аварии погибли пассажиры: 24 -летняя девушка и 31 -летний мужчина, а 22-летняя пассажирка с различными травмами доставлена в больницу, 25-летний водитель осмотрен врачами скорой помощи и отказался от госпитализации.

Фото: ГИБДД Тюменской области

- Движение на трассе не ограничено. Животное погибло. Обстоятельства ДТП выясняются. В машине ехали жители с. Аромашево: две сестры и два парня.

Напомним, ранее мы писали о том, что троих инспекторов ДПС, проходящих по делу о жестоком задержании водителя в Тюменской области, снова будут судить.