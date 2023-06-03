Фото: архив администрации Голышмановского городского округа

Аллея воинской славы появилась в голышмановском парке культуры и отдыха. Там установили стенды с именами фронтовиков-земляков, принимавших участие в 12 основных битвах Великой Отечественной войны. Памятную аллею обустроила инициативная группа окружного Совета ветеранов. Волонтёры-пенсионеры реализовали проект «Голышмановцы на полях сражений Великой Отечественной», который поддержан грантом губернатора Тюменской области в прошлом году.

- Мы вынашивали эту идею с 2019 года, понимая, что должны сделать такую работу ради молодёжи. К сожалению, современное поколение мало знает военные страницы истории страны. Аллея воинской славы решает две задачи: знакомит с главными битвами Великой Отечественной войны и фронтовиками-земляками, участвовавшими в них, а также увековечивает память. Голышмановцев много воевало под Москвой, Сталинградом и в освободительных боях в Европе. На стендах есть QR-коды, с их помощью можно узнать больше, - рассказала председатель Совета ветеранов округа, автор проекта Ирина Грабко.

Прогуляться по аллее воинской славы можно уже сейчас, а её торжественное открытие состоится после скорбного митинга 22 июня.