Ялуторовские библиотеки организуют для школьникам запоминающиеся каникулы

Фото: Центральная городская библиотека Ялуторовска

Летние каникулы должны быть яркими, запоминающимися и заполнены полезными для школьников занятиями. Такого мнения придерживаются сотрудники ялуторовских библиотек - именно они и помогут ребятам сделать ближайшие три месяца незабываемыми.

Так, детский отдел Центральной городской библиотеки создал для малышей и подростков летнюю досуговую площадку по месту жительства «ЭкоПриклюЧтения». Ее участники узнают много нового о нашей планете, ее природе и сохранении богатств. Все это с помощью современной техники - VR-шлемов, популярных настольных игр, игровой приставки XBOX, а также лучших новинок литературы. И, конечно, ребят ждут мастер-классы, где они научатся мастерить поделки из природных материалов.

В конце программы самые активные участники получат диплом «ЭКОагент», а самые читающие - почетный сертификат «Лидер летнего чтения».

А в городской библиотеке №4 девчонок и мальчишек ждет книжная выставка-загадка «Вот оно какое, книжное лето». Библиотека предлагает ребятам заполнить свободное время чтением ярких и увлекательных книг о приключениях и путешествиях, детективов, рассказов и сказок, смешных и фантастических историй, книг по летнему чтению. В общем каждый найдет на выставке что-то интересное именно ему.