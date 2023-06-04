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В Тюменской области почти семи тысячам детей предоставят льготные путевки в лагеря.

Такой отдых предусмотрен для ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации: дети сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, а также дети из малоимущих семей. Кроме того, не платить за путевку могут ребята из семей участников СВО и вынужденно покинувших бывшие территории Украины.

Путевки предоставляют по очереди, которая формируется по дате подачи заявлений. Однако направление детей-льготников в загородные лагеря ведется в течение всего года.

Кроме того, 380 детей отправятся на отдых во всероссийские детские центры - «Океан», «Орленок» и «Смена», а также международный детский центр «Артек». Путевки выдавалась только тем ребятам, которые имеют достижения в различных областях деятельности, сообщает «МегаТюмень».