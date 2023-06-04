В Тюмени с успехом выхаживают недоношенных малышей

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«Спешащие родиться» - именно так нередко называют недоношенных малышей, которые появились на свет раньше срока. Как правило, такие детки нуждаются в особом уходе и лучше всего его обеспечивают реаниматологи-неонатологи Тюменского перинатального центра.

В первую очередь стоит отметить, что недоношенные дети - это те, которые родились до 37 недели беременности. Также в эту категорию входят «тяжелые» доношенные малыши с нарушениями дыхательной и пищеварительной систем.

Сначала такие крохи попадают в отделение реанимации и патологии новорожденных, где их поддерживают специалисты, а затем дети проходят реабилитацию под наблюдением педиатра и неонатолога.

- У недоношенных деток не только маленький вес, также они не могут самостоятельно дышать. Это, пожалуй, основная причина для их направления в отделение реанимации. У таких малышей иначе работает сердце, часто сохраняются фетальные коммуникации, это когда открытый артериальный поток не закрывается на 3-4 сутки, как положено, и достаточно видимо функционирует, - рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии №1, врач-неонатолог Наталья Тюрина.

Нередко у таких малышей возникают проблемы и с желудочно-кишечным трактом, тогда они плохо усваивают питание.

После рождения недоношенного малыша специалисты центра проводят оценку его состояния. Они определяют, способен ли ребенок, родившийся после 34-35 недель, оставаться на совместном пребывании с мамой в физиологическом отделении или нет.

Дети, которые родились раньше 34 недель, как правило, нуждаются в реанимационной помощи без исключения.

Добавим, что по мере созревания у недоношенных детей могут появиться нарушения зрения, слуха и работы легких. Поэтому крайне важно, чтобы родители вовремя обратили внимание на отклонения в здоровье малыша и обратились за помощью, сообщает «Тюменская область сегодня».