Тюменец снимет автобиографическую короткометражку о неизлечимой болезни позвоночника

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Тюменец Роман Соболев снимет короткометражный фильм «Феникс», в котором расскажет свою историю. По сюжету перспективному спортсмену и тренеру ставят диагноз «болезнь Бехтерева», после чего ему предстоит принять новую жизнь без спорта и снова найти себя.

- История автобиографичная, я прошел через все стадии принятия диагноза и надеюсь, что это кому-то поможет пережить такой момент в жизни. Наверное, это и есть сверхзадача ленты, - поделился режиссер.

Сейчас проект находится на стадии подготовки: проходят кастинги, читки сценария, репетиции, разведение сцен, ставятся задачи для актеров и съемочной группы. Кстати, снимутся в короткометражке ребята из тюменских театров и киношкол.

Сами съемки стартуют 20 июня, а посмотреть фильм можно будет в конце года в соцсети «ВКонтакте» и на других ресурсах. Также осенью организуют показ для всех желающих на большом экране, сообщает «Тюменская линия».