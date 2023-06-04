Для тюменских детей проведут «летние встречи» дорожной безопасности

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Автоинспекторы Тюменской области проведут «летние встречи» дорожной безопасности в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях. Тем самым они еще раз предупредят детей об опасности нарушения ПДД и расскажут об алгоритмах безопасного поведения на улице.

В Тюмени такие встречи пройдут и во дворах, так как именно там дети каждый день попадают в ДТП, также в них примут участие представители ТОСов.

Полицейские расскажут ребятам, почему по пешеходному переходу нужно идти пешком, а не бежать или ехать на самокате, а также, почему важно перед началом перехода убедиться, что водитель тебя пропускает.

Чтобы «достучаться» до детей, сотрудники подготовили инфографику с обращениями от лица родителей, в которых они призывают любимых чад к безопасности на дороге и соблюдению ПДД. Она будет размещаться в социальных сетях и родительских чатах, чтобы взрослые каждый день могли отправлять ее детям на телефон и напоминать о необходимости беречь себя на дороге.

Отметим, что в этом году в Тюменской области растет число пострадавших в дорожных авариях детей: 181 ранены и один ребенок погиб.