Тюменцам посоветовали удобрять клубнику для большего урожая Фото: Вера Зенина

Чтобы куст клубники был весь в цвету и дал как можно больше ягод, ему требуются своевременные подкормки. Об этом сообщил опытный садовод Николай Макаров.

- Эта ягодная культура очень отзывчива на внесение органических удобрений, таких как коровий навоз, куриный помет и древесная зола. А если дополнить их горсткой минеральных удобрений, то результат будет еще лучше, - советует мужчина.

Также, по его словам, клубнике необходим азот, калий, кальций, фосфор и магний. Эти макроэлементы стимулируют обильное цветение и плодоношение, а также укрепляют иммунитет растений.

- Только азот во время цветения нужно применять в небольших количествах. А удобрять клубнику следует только во влажной земле - после полива или дождя, - заключил Николай.

А еще бывалый дачник рекомендовал удобрять клубнику борной кислотой или обычными пекарскими дрожжами, сообщает «Мегатюмень».