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НовостиОбщество4 июня 2023 9:16

Тюменцам посоветовали удобрять клубнику для большего урожая

При это подкормка занимает не так много времени
Марина Прохорова
Тюменцам посоветовали удобрять клубнику для большего урожая

Тюменцам посоветовали удобрять клубнику для большего урожая

Фото: Вера Зенина

Чтобы куст клубники был весь в цвету и дал как можно больше ягод, ему требуются своевременные подкормки. Об этом сообщил опытный садовод Николай Макаров.

- Эта ягодная культура очень отзывчива на внесение органических удобрений, таких как коровий навоз, куриный помет и древесная зола. А если дополнить их горсткой минеральных удобрений, то результат будет еще лучше, - советует мужчина.

Также, по его словам, клубнике необходим азот, калий, кальций, фосфор и магний. Эти макроэлементы стимулируют обильное цветение и плодоношение, а также укрепляют иммунитет растений.

- Только азот во время цветения нужно применять в небольших количествах. А удобрять клубнику следует только во влажной земле - после полива или дождя, - заключил Николай.

А еще бывалый дачник рекомендовал удобрять клубнику борной кислотой или обычными пекарскими дрожжами, сообщает «Мегатюмень».