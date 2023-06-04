Тюменский психолог рассказала, как опознать неадекватного человека в соцсетях

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Знакомство в интернете уже давно стало нормой. Однако за таким, казалось бы, безобидным занятием стоит ряд опасностей нарваться на неадекватную личность. Однако есть несколько способов распознать такого человека, ими с тюменцами поделилась психолог Диляра Каримова.

- Есть ряд признаков, которые помогут обезопасить себя в соцсетях и на сайтах знакомств. Например, мужчины часто выставляют фото 10-летней давности или оно вообще отсутствуют. В анкете они указывают желаемые параметры партнера, но не свои, цитируют высказывания, в которых громкие обещания, а в переписке о себе говорят крайне лаконично, проявляют резкую смену настроения - от радости до агрессии, начинают засыпать комплиментами, смайликами, ожидая в ответ взаимности, - говорит эксперт.

Также она добавляет, если человек настаивает на скорейшей встрече, интересуется адресом, просит телефон, предлагает выйти на видеосвязь - это уже тревожные звоночки. В таком случае важно вовремя отсеять партнера, который не подходит для желаемых отношений. Это относится как для женщин, так и для мужчин, сообщает «АиФ-Тюмень».