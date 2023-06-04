В Тюмени стартует «Трудовое лето»: как найти работу

В Тюмени стартует «Трудовое лето» Фото: Вера Зенина

В предстоящий понедельник, 5 июня, в Тюмени дадут старт «Трудовому лету». По словам главы города Руслана Кухарука, всего в этот перид планируется трудоустроить 9 578 ребят, на выбор им предоставят 50 специальностей.

Напоминаем, что первая смена «Отрядов мэра» стартовала 2 июня и продлится до 16-го числа. Всего за четыре смены рабочий опыт получат 4 700 школьников, 200 мест предусмотрено для детей участников СВО.

Сейчас ведется резерв на третью смену «Отрядов мэра», которая продлится с 17 по 28 июля. Подростки могут отправить заявку на следующий электронный адрес: rezerv_om@mail.ru. В случае, если места освободятся, специалисты «Тюменского городского многопрофильного центра» свяжутся с отправителем и предложат вакансию. Онлайн-запись на четвертую смену пройдет 27 июня.

Кроме «Отрядов мэра» три тысячи юных тюменцев смогут поработать в бюджетных и коммерческих организации. На личном собеседовании подростка с работодателем оговариваются все нюансы работы и заключается срочный трудовой договор.

Более подробную информацию о необходимых документах и открытых вакансиях можно узнать в центре занятости населения, сообщает «Вслух.ру».