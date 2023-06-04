Тюменский агроном рассказала, как бороться с вредителями капусты и редиски

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Чтобы избавиться от вредителя, важно соблюдать севооборот - крестоцветные блошки зимуют там же, где питались летом - на грядках. Поэтому на прежнее место культуры можно сажать не раньше, чем через четыре года.

Известно, что блошка любит сухую и жаркую погоду, а сырость переносит плохо, таким образом для посева редиски рекомендуется выбирать наиболее влажные участки огорода, а также обильно поливать всходы.

Рядом с культурами семейства крестоцветных полезно высаживать томаты, чеснок, бархатцы и настурцию - их запах не нравится блошкам, они предпочтут поискать грядки, где поблизости нет пахучих растений. А еще жучки не селятся на участках, опудренных древесной золой.

- Самое главное - своевременно отреагировать на ситуацию, потому что при массовой атаке крестоцветными блошками времени для защиты растений практически нет. Если вы понимаете, что профилактические меры не сработали, лучше обратиться за помощью к надежному и эффективному инсектициду, - говорит эксперт.

При обнаружение крестоцветных блошек можно воспользоваться биологическими средствами защиты растений, например, фитовермом, битоксибациллином и лепидоцидом, сообщает «Тюменская линия».