Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 3 июня 2023 года

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области продолжают бушевать пожары. До 24 июня в регионе продлили противопожарный режим из-за лесных возгораний. За прошедшие сутки спасатели потушили одиннадцать возгораний: два ландшафтных и несколько лесных, на площади почти 200 гектаров.

На данный момент в округе зафиксировано девять лесных пожаров в четырех районах Тюменской области: Нижнетавдинский, Вагайский, Уватский, Тюменский. Шесть из них было локализованы. Два действующих ландшафтных пожара были зарегистрированы в регионе накануне днем.

Сейчас борьбу с огнем ведут 248 человек, в помощь им предоставлено 52 единицы техники, а также вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

По данным регионального МЧС, 3 июня в Тюменской области возникновение лесных пожаров прогнозируется в Тобольском и Тюменском муниципальных районах. Выводы об этом сделаны исходя из ожидаемой погоды и предполагаемого класса пожарной опасности.

Чтобы снизить число возгораний, в области ведется неустанный контроль за нарушителями противопожарного режима. Хорошо в это деле себя зарекомендовали беспилотники. Патрулирования с их участием проводятся на ежедневной основе совместно с полицейскими, тюменской Авиабазой и органами местного самоуправления.

Вчера в Антипино произошел природный пожар. Загорелась трава на поле. Дым от возгорания заметили жители многоэтажных домов в районе ТЭЦ-2. В пресс-службе ГУ МЧС России Тюменской области заявили, что сообщение в пожарную охрану поступило утром 2 июня около 8 часов. Произошло возгорание по улице Благовещенской в Антипино. В тушении пожара принимали участие 27 спасателей и 6 единиц спецтехники.

Напоминаем, что до 24 июня 2023 года в округе действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено посещать лес, природные водоемы после 20:00, сжигать сухую траву и разводить костры.