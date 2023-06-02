Защиту интеллектуальной собственности как внутри России, так и в рамках ведения ВЭД обсудили в Тюмени

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

– «Лучший способ предвидеть будущее – изобрести его», когда-то сказал Алан Кей, и эта ретроспективная мысль, работающая еще со времен Советского Союза, очень хорошо заходила большому количеству советских, а потом и российских изобретателей. Однако следующая мысль о том, что все свои изобретения надо хорошо защищать, патентовать и капитализировать, была присуща ограниченному кругу лиц. Русская смекалка могла «победить» любое препятствие, но далеко не всегда потом отстоять себя, – отметила модератор секции «Патентный террор, капитализация и защита интеллектуальной собственности бизнеса»» Мария Шатохина.

– Как показывает практика, большинство изобретателей только в конце пути задумываются о том, что надо как-то защитить свою разработку, но часто бывает поздно. То же самое касается и компании, у которой название, графическое отображение логотипа или иные составляющие являются незапатентованными. Это сильно уменьшает капитализацию компаний, – отметил со-модератор секции на юрнеделе – 2023 Николай Когошвили, член ЗСПП, генеральный директор ООО «Top legal Consulting».

Приветствуя всех участников мероприятия, Ольга Езикеева, президент Торгово-Промышленной Палаты ТО обратила внимание, что «за последние несколько лет количество споров из-за нарушения авторских прав кратно увеличилось, растут и суммы исков. Причем есть как многомиллионные штрафы предъявляемые, например, крупным товаропроизводителям мясной продукции, так и штрафы совсем маленьким ИП, которые торгуют контрафактными товарами с изображением различных мульт-персонажей (таких как Свинка Пеппа или Смешарики) и получают штрафы на десятки, а иногда и сотни тысяч рублей, что никак не сопоставимо с их доходами. И это происходит от простого незнания и непонимания людей, что они нарушают закон».

Поддержал слова Ольги Леонидовны в приветственном письме и Сергей Катырин, президент Торгово-Промышленной Палаты РФ. Отметив, что по итогам обсуждения он ожидает предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в ТО Павел Меньщиков рассказал, что существенно расширилась география предъявляемых исков по защите прав интеллектуальной собственности, имея ввиду, что крупные компании находят нарушителей даже в маленьких деревнях и селах.

Мальков Руслан, заместитель председателя совета по интеллектуальной собственности при ТПП РФ, патентный поверенный РФ, генеральный директор ООО «Галифанов, Мальков и партнеры», член ЗСПП подробно рассказала о роли интеллектуальной собственности в условиях импортозамещения и о классификации нематериальных активов.

Объекты авторского права:

Программы для ЭВМ, аудиовизуальные произведения.

Объекты патентного права:

Патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, патенты на селекционные достижения.

Средства индивидуализации:

Товарные знаки, наименования места происхождения товаров, фирменное наименование.

Иные объекты НМА:

Ноу-хау, базы данных, топологии интегральных микросхем.

К нематериальным активам не относятся:

Преимущества нематериальных активов:

1. Являются самостоятельным объектом.

2. Создают конкурентные преимущества на рынке.

3. Повышают стоимость бизнеса.

4. Способствуют получению дополнительной прибыли.

5. Увеличивают инвестиционную привлекательность компании.

6. Помогают получению кредитных средств под залог НМА.

7. Способствуют получению налоговых льгот.

Продолжил тему Олег Бердюгин, председатель совета по коммерциализации интеллектуальной собственности ТПП МО и эксперт Совета Федерации по вопросам финансов в области ИС. Он рассказал о «Построении системы работы с интеллектуальной собственностью (НМА) на предприятии» и выделил основные моменты:

– интеллектуальная собственность есть в каждой организации, она рождается и умирает вместе с ней;

– возникает она еще до момента создания организации, с момента, когда создатель увидел конкурентное преимущество;

– в технологических компаниях, защищать/регистрировать свою ИС необходимо еще до регистрации юрлица;

– способы: авторское право, ноу-хау, патент, товарный знак, базы данных, программы для ЭВМ;

– ИС должна быть внесена вкладом в уставный капитал, с привлечением оценщика;

– каждое улучшение техпроцесса, инструкция в новой редакции, описание бизнес процесса – это модернизация ваших НМА;

– списание НМА производится с его продажей, окончанием срока полезного использования, ликвидацией предприятия.

Нахабцева Алена, старший юрисконсульт судебно-претензионного направления (по вопросам интеллектуальной собственности) компания «OZON», выступая с темой «Оформление прав на объекты интеллектуальной собственности при работе с маркетплейсами», отметила как себя защитить работая на площадке маркетплейса:

– зарегистрируй свой бренд в качестве товарного знака;

– запатентуй свой уникальный дизайн или конструкцию;

– задепонируй авторское право и используй только собственный контент;

– не бойся обращаться в суд или в ФАС за защитой своих прав в случае недобросовестного использования ОИС (как со стороны нарушителя, так и со стороны правообладателя);

– всегда стоит помнить: Маркетплейс – ненадлежащий ответчик при условии выполнении посреднических функций (1253.1 ГК).

Завершая экспертную сессию, выступил Дмитрий Шандурский, адвокат Адвокатской палаты Тюменской области, научный советник правового бюро «АСК», общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области, ХМАО-Югре и Курганской области в сфере интеллектуальной собственности с темой: «Патентные войны между производителями мясной продукции: защита права или недобросовеcная конкуренция?». Он рассказал кейсы Тюменской и Курганской области.

Как предупредить нарушения:

Проверка «патентной чистоты» обозначения:

– привлечение патентного поверенного;

– самостоятельный поиск через базы Роспатента – https://www.fips.ru/iiss/search.xhtml https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview

– заверение об обстоятельствах – в договорах с поставщиками предусмотреть условие об ответственности за использование результата интеллектуальной деятельности;

– разработка и регистрация собственного обозначения;

– заключение лицензионных соглашений с правообладателями.

Что делать, если вам предъявили иск:

– провести анализ обозначения на предмет степени смешения с товарным знаком;

– провести переговоры;

– ходатайствовать о снижении размера компенсации;

– возражать против предоставления правовой охраны товарного знака;

– подать заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Как сказал в свое время Бенджамин Дизраэли, «свободная торговля – не принцип, а средство для достижения цели». Еще более актуальным этот тезис становится в наши дни при ведении бизнеса как в России, так и за рубежом. Участники рынка продолжают вести внешнеэкономическую деятельность вопреки санкциям, ограничениям, разрывам логистических цепочек и банковских связей. Кто-то открыл бизнес в других странах, а кто-то зацепился за параллельный импорт.

«Импорт/экспорт в страны ЕАЭС, особенности налогообложения и отчетности. Импорт/экспорт в страны, не входящие в ЕАЭС, особенности налогообложения и отчетности» раскрыла Юлия Глячкова, член ЗСПП, руководитель консалтинговой компании «Финанс Консалтинг», налоговый консультант, член Палаты Налоговых Консультантов России.

Алгоритм действий при импорте товаров в страны ЕАЭС (для всех систем налогообложения):

1. Проверяем являются ли импортируемые товары подакцизными и подлежат ли маркировке.

Если да, то подаем заявление об уплате акцизов по маркированным товарам и уплачиваем акциз. Срок – 5 дней с даты принятия товаров на учет.

2. Подаем статистическую отчетность в Федеральную таможенную службу об импортных операциях.

Срок – не позднее 10-го числа следующего месяца за месяцем, в котором товары приняты на учет.

3. Уплачиваем НДС и акцизы по немаркированным товарам.

Срок – до 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором товары приняты на учет.

4. Подаем в ФНС декларацию по косвенным налогам, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

К заявлению прикладываем: копии платежных поручений на оплату НДС и акциза, документы на товар и документы, подтверждающие перемещение через границу.

Срок – до 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором товары приняты на учет.

5. Заявление о ввозе товаров с отметкой ФНС и копии платежных поручений по уплате НДС и акциза в течение 180 календарных дней передаем поставщику.

Алгоритм действий при экспорте товаров в страны ЕАЭС (для ОСН):

Срок – не позднее 10-го числа следующего месяца за месяцем, в котором товары приняты на учет.

3. В течение 180 календарных дней с даты отгрузки необходимо подтвердить ставку НДС 0%.

Для этого необходимо собрать документы: подтверждающие экспортную продажу, от покупателя платежное поручение подтверждающее уплату НДС и заявление о ввозе товаров и уплату косвенных налогов с отметкой налогового органа страны покупателя.

4. На последний день квартала, в котором были собраны документы, включить «экспортные» счет-фактуры и налоговую декларацию по НДС по ставке 0%.

«Регистрация компаний в Казахстан, обзор налогообложения в сравнении с российским налогообложением (НДС, прибыль, УСН)» – такую тему отразила в своем выступлении Наталья Сузлицова, основатель и руководитель аутсорсинговой компании «Vileni busines studio» (Алматы, Казахстан). ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО в Республике Казахстан относится к малому, среднему или крупному бизнесу.

Среднегодовая численность работников субъекта предпринимательства определяется с учетом всех работников, включая работников филиалов, представительств и других обособленных подразделений данного субъекта, а также самого индивидуального предпринимателя.

Ставки налогов в Республике Казахстан:

- Налог на добавленную стоимость НДС - 12%;

- Подоходный налог с дохода компании ИПН 3% (СНР система налогообложения);

- Подходный налог с дохода компании при розничной системе ИПН 4%, 8% (СНР система налогообложения);

- Корпоративный подоходный налог КПН 20% (ОУ система налогообложения).

ТОО либо ИП имеет право не вставать на учёт по налогу на добавленную стоимость, до минимума оборота для постановки на регистрационный учет, в 2023 году составляет 69 000 000 тенге (12 545 454 RUB). При этом, сохраняя выбранную систему налогообложения ОУ либо СНР. После наступления предела, ТОО обязано самостоятельно встать на учёт по НДС. Плательщиком НДС ТОО является со дня постановки на учёт.«Особенности заключения ВЭД-контрактов с Китаем» осветила Ольга Идзон, адвокат, партнер Правовой фирмы «ВЕД», Омск. Проверка контрагента в Китае – это искусство:

- если иностранная фирма намеревается заключить контракт с китайской стороной на экспорт товаров в Испанию, однако, в сфере деятельности китайской стороны не обнаруживается импортной или экспортной деятельности, китайской стороне запрещается экспортировать товары, но можно использовать третье лицо с надлежащей импортной и экспортной деятельностью и лицензией, что, естественно, может привести к увеличению цены на товары.

- для того, чтобы контракт стал юридически обязательным для китайской компании, необходимо, чтобы на каждой его странице была проставлена круглая красная печать со звездочкой в центре или круглая красная печать для договоров с наименованием китайской компании.

- наименование китайской компании, зарегистрированной на территории КНР, может быть только на китайском языке (иероглифы).

- уполномоченному лицу китайской компании необходимо ставить подпись в виде китайских иероглифов, составляющих его фамилию и имя.

- основным языком контракта поставки, всех дополнений, изменений, приложений к нему должен быть китайский язык.

- банковский счет китайской компании должен быть открыт на территории материкового Китая, а не в Гонконге.

- все документы по сделке должны быть подписаны в оригинале.

«Тренды и новые риски/возможности для бизнеса 2022 - 2023: не дадим деньгам «повиснуть в воздухе», с темой по возврату и отстаиванию средств компании выступила Татьяна Гончарова, адвокат, основатель и управляющий партнер ЮК «ЛексПроф», эксперт Общественной палаты РФ, комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам, Новосибирск. Что нужно учитывать при поставках параллельного импорта:

- выбор юрисдикции при создании транзитного общества;

- необходимость отслеживания изменения перечня товаров (последние изменения перечня (приказ Минпромторга РФ от 02.03.2023 № 684);

- расширение перечня (увеличено число брендов нефтепродуктов и минерального топлива, включены некоторые бренды автомобилей и запасных частей, добавлены бренды игрушек, разрешенные к параллельному импорту, широкий перечень товаров IKEA);

- сокращение перечня (исключены бренды некоторых детских товаров, расширен перечень брендов одежды и обуви, которые нельзя ввозить по параллельному импорту);

- необходимость маркировки товара;

- необходимость маркировки товара.

Что делать, если так и не удалось договориться, раскрыла Басова Марина, руководитель практики, претензионно-судебная работа, Юридическая функция ООО «СИБУР» в теме «Эффективный международный арбитраж 2023 глазами инхауса».

Критерии выбора оптимального арбитражного института до 2022 года:

- стоимость арбитража;

- сроки рассмотрения (статистика);

- локация;

- панель арбитров;

- возможность ускоренной (упрощенной) процедуры;

- исполнимость решений;

- качество администрирования и удобство (онлайн платформы).

Что изменилось сейчас:

Секторальные санкции

Сложности с проведением платежей в адрес иностранных контрагентов и арбитражей

Отказ международных фирм от работы с российскими клиентами и закрытие московских офисов

Политики некоторых западных юридических фирм: не представлять интересы подсанкционных клиентов, госкомпаний, клиентов из РФ или с российскими UBO

Запрет на оказание юридических консультационных услуг:

ЕС: не распространяется на арбитражное разбирательство с местом арбитража в ЕС

Великобритания: пока не принят

США: юридические услуги прямо не запрещены

Подсанкционный клиент: Лицензия от компетентного регулятора (например, OFSI в Великобритании) в ряде юрисдикций. Например, консультант из Канады или ЕС в английской фирме.

Предпринимателями были всегда люди –принимающие решения а свой страх и риск, но грамотно выстроенная международная стратегия поведения в 2022 году приобрела особую актуальность.

***Организаторы благодарят компании, без финансовой поддержки которых бесплатное проведение Юрнедели с топовыми отраслевыми спикерами было бы невозможно:

Генеральные партнеры – Alfalot.ru – Alfalot.ru – 3-я в России электронная торговая площадка по реализации имущества предприятий банкротов и корпоративных закупок юридическими лицами и Российская электронная система торгов ЭТП РЭСТ (r-est.ru).

Деловые партнеры – ООО «ЛексПроф», Новосибирск.

Партнеры – ООО «ЛексФорт», Омск, ООО «Аспект-М», Тюмень, Арбитражный управляющий Гаврилова Г. Г., Тюмень.

Скачать все презентации выступающих, а также фото Юрнедели – 2023 можно в ТГ канале: https://t.me/tmnlegalweek

Найти подробную информацию о деятельности Союза «Западно-Сибирская Правовая Палата»:

https://zspp.ru/

https://vk.com/club194186251