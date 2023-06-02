На открытой сцене у «Конторы пароходства» в Тюмени прошел детский фестиваль художественного творчества «Радуга»

Дети водили русский хоровод, пели частушки и танцевали.

На открытой сцене у «Конторы пароходства» прошел детский фестиваль художественного творчества «Радуга». Мероприятие, в котором приняло участие более 500 человек, прошло сегодня, 2 июня. Дети водили русский хоровод, пели частушки, танцевали казачьи, татарские, казахские, чеченские танцы и танцы других народов.

В 2023 году на всех этапах фестиваля поучаствовало более 6 тысяч ребят в возрасте от 7 до 17 лет. Отборочные туры прошли в Ишиме, Тюмени и Вагайском районе. Всего было 4 направления творчества: вокал, хореография, художественное слово и инструментальное исполнение на народных инструментах.

– Каждый год «Радуга» дарит уникальную возможность познакомиться ближе с многообразием национальных культур, художественными и культурными традициями народов Тюменской области. Наш фестиваль помогает укреплять добрые традиции добрососедства, сделать более понятным и живым общение детей и родителей, внуков и бабушек, – рассказал Евгений Воробьев, председатель координационного совета национальных объединений Тюменской области.

Основной целью фестиваля является сохранение этнокультурного многообразия народов региона, а также поддержка интереса к народному художественному творчеству и содействие самовыражению детей и подростков.