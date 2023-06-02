Фото: Грушинский фестиваль.

Тюменцы могут принять участие в конкурсе авторской песни 50-го фестиваля имени Валерия Грушина. Продолжатся подготовка к 50-му, юбилейному Грушинскому фестивалю в Самарской области. Он состоится с 29 июня по 2 июля 2023 года на поляне у Мастрюковских озер.

1 июня начался прием заявок на конкурс. Фестиваль пройдет в рамках Марафона авторской песни России 2022–2023 с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив и при поддержке правительства Самарской области, Министерства культуры Самарской области, госкорпорации «Росатом», Фонда Олега Митяева, самарского областного Грушинского клуба.

Заявки на онлайн-прослушивание в первом туре конкурса принимаются до 20 июня. Также принять участие можно офлайн, посетить непосредственно поляну. Заявки будут приниматься в шатре информационного центра с 10.00 29 июня до 13.00 30 июня. Конкурс проводится в нескольких номинациях: автор стихов и музыки, поэт, автор музыки, исполнитель, дуэты и ансамбли.

Напомним, что принять участие в первом туре конкурса можно единожды. Если по итогам участник не прошел в следующий, принимать участие в офлайн-прослушивании в той же номинации в туре он не может. До 1 июля пройдут другие два тура конкурса на фестивальной поляне. Участие во 2-м и 3-м турах конкурса возможно только в очном формате.

Участники фестиваля смогут отправиться в ретро-путешествие: на поляне будет воссоздана атмосфера70-х, заработает костровая площадка, где можно в тесном кругу послушать песни именитых бардов, ретро-фотозона. На поляне будет работать новое пространство – «Аллея фестивалей», где гости смогут узнать о развитии движения авторской песни в стране, познакомиться с представителями клубов и фестивалей авторской песни из самых разных регионов, посидеть с гитарой в кругу старых и новых друзей в зоне отдыха. Об истории фестиваля и его лауреатах расскажут музейные стенды.

Кроме того, на фестивале организаторы представят галерею «Пять поколений лауреатов Грушинского», а также галерея «Легенды Грушинского», посвященная знаменитым ушедшим бардам. В жюри конкурса попали знаменитые авторы песен: народный артист России Олег Митяев, Вадим Егоров, Вадим Мищук, Грушинское трио, Галина Хомчик и другие деятели искусства.