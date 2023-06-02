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НовостиОбщество2 июня 2023 11:41

В Тюмени пропала девушка в белом по имени Кристина Рычкова

К поискам 35-летней женщины приступили волонтеры
Серафима Краснова
Фото: группа «ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи» в социальной сети «ВКонтакте».

В Тюмени пропала девушка в белом. Кристина Рычкова ушла из дома 31 мая и больше на связь с родственниками не выходила. К поискам 35-летней женщины приступили волонтеры и правоохранительные органы. Ориентировка на поиски Кристины Рычковой опубликована в группе «ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи» в социальной сети «ВКонтакте».

Приметы пропавшей: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые ниже плеч, глаза карие. На момент пропажи девушка была в белой кофте, белых брюках и белых кроссовках.

Напомним, следователи устанавливают обстоятельства гибели 13-летней девочки в водоеме у села Борки под Тюменью.