В Тюмени пропала девушка в белом по имени Кристина Рычкова

Фото: группа «ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи» в социальной сети «ВКонтакте».

В Тюмени пропала девушка в белом. Кристина Рычкова ушла из дома 31 мая и больше на связь с родственниками не выходила. К поискам 35-летней женщины приступили волонтеры и правоохранительные органы. Ориентировка на поиски Кристины Рычковой опубликована в группе «ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи» в социальной сети «ВКонтакте».

Приметы пропавшей: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые ниже плеч, глаза карие. На момент пропажи девушка была в белой кофте, белых брюках и белых кроссовках.

Напомним, следователи устанавливают обстоятельства гибели 13-летней девочки в водоеме у села Борки под Тюменью.