Любовь к пчелам и меду помогает тюменцу сохранять здоровье Фото: Вера Зенина

Дмитрий Орлов, проживающий в деревне Патрушево Тюменского района, уже более десяти лет занимается пчеловодством. И, как оказалось, это увлечение здорово помогает в сохранении здоровья.

– В месяц я употребляю три литра меда, анализы все в норме! На здоровье не жалуюсь, – рассказывает Дмитрий.

А еще мужчина установил на своей пасеке апидомик, и теперь практикует «сон на ульях».

– Опытным путем ученые установили, что биоритмы пчел и здорового человека идентичны. Организм больного, находясь внутри пчелиной семьи с огромной биоэнергетикой, подстраивается под этот эталон, и болезнь отступает. Благодаря небольшим отверстиям в домик из улья проникают эфирные масла, аромат меда, прополиса, фитонциды пыльцы и цветков. Они создают особый микроклимат и дезинфицируют атмосферу. Такие ингаляции благотворно влияют на дыхательную систему и на организм человека, а монотонный пчелиный гул оказывает лечебное акустическое воздействие, выравнивает психоэмоциональное состояние человека, – добавляет Дмитрий Орлов.

Сейчас пасечник создает подарочные наборы из меда, которые не стыдно преподнести в качестве презента. Также он изготавливает различные формы под сотовый мед – домики, сердечки, шестигранники. А еще тюменец делает цветные ульи и рамки, сообщает «Тюменская область сегодня».