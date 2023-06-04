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НовостиЗдоровье4 июня 2023 3:14

Тобольская бригада медицины катастроф спасла пострадавшего от пожара лесника

На мужчину упало дерево
Марина Прохорова
Тобольская бригада медицины катастроф спасла пострадавшего от пожара лесника

Тобольская бригада медицины катастроф спасла пострадавшего от пожара лесника

Фото: Вера Зенина

Бригада тобольского отделения центра медицины катастроф спасла мужчину, серьезно пострадавшего из-за лесного пожара. Это лесник Равиль Хафизов, в день трагедии он вместе с коллегами проводил осмотр труднодоступного заболоченного участка вблизи деревни Липовка.

– Я работаю лесником более 20 лет и всегда очень внимательно слежу за обстановкой, но это утро выдалось особенно тяжелым: изнуряющая и удушающая жара делала продвижение очень сложным, а непроходимые болота то и дело засасывали гусеничную технику, а потом на меня внезапно упало обгоревшее у основания дерево, – вспоминает Равиль Хафизов.

На помощь сотруднику лесничества экстренно вылетели медицинская сестра-анастезист областной больницы № 3 Татьяна Петрова и фельдшер Татьяна Муштаева.

– Мы быстро определили координаты лесников. Искали свободный участок для посадки вертолета, оно оказалось практически рядом с лесом. По рации мы вывели из него группу людей к месту приземления. Далее нам предстояло совершить посадку на болото: коснуться шасси его поверхности и, зависнув, дождаться транспортировки пострадавшего из болотохода на борт, – рассказал пилот-инструктор Динар Хасанов.

После оказания первой помощи пациенту, который находился в состоянии шока, медицинская бригада доставила его в Тобольск. Обследование показало сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

Под наблюдением врача-нейрохирурга Гаджимурада Нурудинова пациент провел в стационаре несколько дней, а затем был переведен на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.