Тобольская бригада медицины катастроф спасла пострадавшего от пожара лесника Фото: Вера Зенина

Бригада тобольского отделения центра медицины катастроф спасла мужчину, серьезно пострадавшего из-за лесного пожара. Это лесник Равиль Хафизов, в день трагедии он вместе с коллегами проводил осмотр труднодоступного заболоченного участка вблизи деревни Липовка.

– Я работаю лесником более 20 лет и всегда очень внимательно слежу за обстановкой, но это утро выдалось особенно тяжелым: изнуряющая и удушающая жара делала продвижение очень сложным, а непроходимые болота то и дело засасывали гусеничную технику, а потом на меня внезапно упало обгоревшее у основания дерево, – вспоминает Равиль Хафизов.

На помощь сотруднику лесничества экстренно вылетели медицинская сестра-анастезист областной больницы № 3 Татьяна Петрова и фельдшер Татьяна Муштаева.

– Мы быстро определили координаты лесников. Искали свободный участок для посадки вертолета, оно оказалось практически рядом с лесом. По рации мы вывели из него группу людей к месту приземления. Далее нам предстояло совершить посадку на болото: коснуться шасси его поверхности и, зависнув, дождаться транспортировки пострадавшего из болотохода на борт, – рассказал пилот-инструктор Динар Хасанов.

После оказания первой помощи пациенту, который находился в состоянии шока, медицинская бригада доставила его в Тобольск. Обследование показало сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

Под наблюдением врача-нейрохирурга Гаджимурада Нурудинова пациент провел в стационаре несколько дней, а затем был переведен на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.