Эксгибиционист из Тюменской области отправлен на психолого-психиатрические экспертизы

Житель села проведет под стражей до 7 июля 2023 года. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области суд продлил срок содержания под стражей 47-летнему жителю Исетского района. Мужчина обвиняется в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния малолетних.

Следствием установлено, что днем 4 апреля 2023 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на одной из центральных улиц села Исетское, спустил брюки и демонстрировал половой орган малолетним детям 9, 7 и 5 лет.

– По делу назначены комплексные психолого-сексоголо-психиатрические судебные экспертизы, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Житель села пробудет под стражей до 7 июля 2023 года.