Цены квартир до 32 кв. метров на вторичном рынке в Тюмени выросли в среднем на 7,5%

В Тюмени выросла стоимость одного квадратного метра. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени квартиры на вторичном рынке жилья подорожали в среднем на 7,5%. На сегодняшний день жилье до 32 квадратных метров этого сегмента в областной столице можно приобрести за 3 миллиона рублей. Рынок недвижимости проанализировали специалисты по продаже квартир.

Кроме того, в Тюмени выросла стоимость одного квадратного метра, с 113 до 121 тысячи рублей. В среднем, метры на вторичном рынке жилья подорожали на 5%. По мнению экспертов, в 2023 году увеличился спрос на «вторичку», потому что цены на новостройки показали неадекватный рост.

Так, основной прирост стоимости квартир на вторичном рынке жилья Тюмени произошел в марте 2023 года.