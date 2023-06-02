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НовостиНедвижимость2 июня 2023 9:28

Цены квартир до 32 кв. метров на вторичном рынке в Тюмени выросли в среднем на 7,5%

Сейчас мини-квартиру на вторичном рынке в Тюмени можно купить за 3 млн рублей
Серафима Краснова
В Тюмени выросла стоимость одного квадратного метра.

В Тюмени выросла стоимость одного квадратного метра.

Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени квартиры на вторичном рынке жилья подорожали в среднем на 7,5%. На сегодняшний день жилье до 32 квадратных метров этого сегмента в областной столице можно приобрести за 3 миллиона рублей. Рынок недвижимости проанализировали специалисты по продаже квартир.

Кроме того, в Тюмени выросла стоимость одного квадратного метра, с 113 до 121 тысячи рублей. В среднем, метры на вторичном рынке жилья подорожали на 5%. По мнению экспертов, в 2023 году увеличился спрос на «вторичку», потому что цены на новостройки показали неадекватный рост.

Так, основной прирост стоимости квартир на вторичном рынке жилья Тюмени произошел в марте 2023 года.