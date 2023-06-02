Лучший ЖК комфорт-класса Сибири и Урала находится в Тюмени: выясняем, сколько стоят квартиры

Фото: ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД».

Первый цифровой микрорайон Сибири – тюменский ЖК «Домашний» – стал победителем крупного всероссийского конкурса Urban Awards. В номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса УФО» эксперты конкурса признали его лучшим. Микрорайон строит самый крупный в Тюменской области застройщик – ГК «Страна Девелопмент».

Что отличает этот ЖК от других?

Масштаб. ЖК станет настоящим «городом в городе». Он будет состоять из 24 домов. Строительство всего микрорайона завершат уже в 2026 году. Все дома микрорайона объединит самый протяженный в городе пешеходный бульвар – его длина составит более 1500 м. Общая площадь всего ЖК – 51 га.

Цифровые технологии – удобные помощники в повседневной жизни. Здесь лифт знает, на каком этаже вы живете: не нужно будет нажимать кнопку, он сам это сделает. Система Face ID знает всех жильцов в лицо и открывает двери без ключа. «Умный дом» в каждой квартире помогает хозяевам дистанционно контролировать электричество, воду и доступ в дом. «Умный паркинг» позволит забыть о пульте для ворот, машины находятся под круглосуточным видеонаблюдением и охраной.

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Среда для всех. Безбарьерная среда позволит и людям с ограниченными возможностями, и детворе на самокатах, и мамочкам с колясками, и пенсионерам чувствовать себя комфортно на территории всего ЖК. Здесь созданы все условия для развития и отдыха. Многочисленные детские площадки, спортивные хабы, уголки для тихого отдыха, а также площади для ярмарок и представлений.

Фото: ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД».

Инфраструктура. На первых этажах откроются магазины и аптеки, салоны красоты и бытовых услуг, пекарни и кондитерские, кафе и рестораны. Чтобы решить базовые потребности, не нужно покидать микрорайон. Уже в 2023 году откроет двери новая школа в районе. 1 500 детей получат классическое образование. Дополнительно ребята смогут посещать кружки робототехники и лабораторию с оборудованием для 3D-печати. Активные игры будут проходить на площадках для мини-футбола, хоккея, баскетбола, волейбола и беговых дорожках. Предусмотрено место под детский сад.

Фото: ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД».

Сколько стоит квартира в лучшем ЖК Уральского федерального округа?

Цена на квартиры здесь начинаются от 2 890 000 рублей*. Это стоимость студии, которая отлично подойдет, например, студенту. Максимальная цена – 9 890 000 рублей*. За эту сумму застройщик предлагает просторную четырехкомнатную квартиру с мастер-спальней для родителей, большим гардеробом, двумя санузлами, просторной кухней-гостиной с угловым остеклением.

Перечень квартир постоянно обновляется, практически каждый месяц застройщик объявляет старт продаж в новых домах. Как известно, именно на старте цены на новостройки максимально привлекательны.

Фото: ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД».

В этом году компании исполняется 15 лет. В честь этого «Страна Девелопмент» подготовила широкий список подарков для своих клиентов. Перечень подарков постоянно обновляется. Их может получить каждый будущий новосел, который решил приобрести квартиру в жилых комплексах «Страны». Все подробности на сайте promo.strana.com.

Где находится ЖК «Домашний»?

Жилой комплекс расположен в районе Плеханово на Московском тракте недалеко от ТРЦ «Колумб».

Недалеко от микрорайона – Плехановский бор, который имеет большую зеленую территорию и развитую инфраструктуру для отдыха, а также экопарк «Затюменский» – культовое место отдыха для горожан и гостей города с особой охраняемой территорией, многие его растения занесены в Красную книгу.

*Данные на 2 июня 2023 года.

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ООО СЗ «СТРАНА ЗАПАД».

Проектная декларация — на сайте

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