Тюмень затянуло едким дымом 2 июня из-за лесных пожаров в области

Фото: Игорь Сабаталов.

Тюмень затянуло едким дымом в пятницу, 2 июня. В последний день рабочей недели в воздухе отчетливо чувствуется запах гари. Сообщения о едком дыме в разных районах города стали появляться в социальных сетях.

– Мы задыхаемся. Опять смог и гарь над Тюменью, – написала в одну из групп жительница города.

В пресс-службе департамента лесного комплекса журналисту «КП»–Тюмень» сообщили, что причиной смога, накрывшего Тюмень, стал лесной пожар в регионе.

– Погода в Тюмени сегодня облачная, дым не видно со спутниковых снимков. Ветер сменил направление, поэтому он мог пригнать дым из Нижнетавдинского района, где действует пожар. Спасатели работают над его локализацией, – заявили в департаменте.

Ландшафтный пожар в Тюменской области не представляет угрозы для населенных пунктов. К тушению огня в регионе привлечены 248 человек и 52 единицы техники, а также вертолет Ми-8.

Напомним, в Тюменской области 2 июня действуют 9 лесных пожаров и 2 ландшафтных. Большая часть из них находятся на стадии локализации. Продолжается авиационное и наземное патрулирование лесов.

На территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим, который продлили до 24 июня. Сохранен запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.