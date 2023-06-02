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НовостиОбщество2 июня 2023 7:03

Россельхознадзор Тюменской области выявил нарушения при изготовлении мороженого «Натур пломбир»

Специалисты установили введение в оборот мороженого неизвестного происхождения «Натур пломбир»
Серафима Краснова
Специалисты установили введение в оборот мороженого неизвестного происхождения «Натур пломбир».

Специалисты установили введение в оборот мороженого неизвестного происхождения «Натур пломбир».

Фото: Виктория Гаврик

Жителей Тюмени кормили пломбиром неизвестного происхождения. Сотрудники Россельхознадзора выявили нарушения при оформлении ветеринарных сопроводительных документов.

По данным ведомства, в июне 2023 года специалисты установили введение в оборот мороженого неизвестного происхождения «Натур пломбир».

– Предприятием ООО «Домашняя кухня» (г. Тюмень, Тюменская обл.) в мае 2023 года через инвентаризацию неоднократно увеличивался объем входной продукции без эВСД. Установить происхождение, качество и безопасность увеличенного объема продукции (общей массой 243 кг) не представляется возможным, – заявили в пресс-службе Россельхознадзора Тюменской области.

Таким образом, компания нарушила принцип прослеживаемости продукции, предприятию было выписано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.