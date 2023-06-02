Троих инспекторов ДПС, проходящих по делу о жестоком задержании водителя в Тюменской области, снова будут судить

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Троих инспекторов ДПС, проходящих по делу о жестоком задержании трезвого водителя, снова судят. Сначала Тюменский районный суд оправдал мужчин, которые обвиняются в нарушении статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

– Тюменский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении 3 инспекторов полка дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Тюменской области, которые были признаны виновными в превышение должностных полномочий, совершенных с применением насилия. Тюменский областной суд приговор Тюменского районного суда отменил, вернув дело на новое рассмотрение иным составом суда, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По версии следствия, в январе 2020 года, исполняя служебные обязанности, инспекторы ГИБДД на трассе Ушаково – Успенка применили в отношении водителя автомобиля физическое насилие. Видеозапись жестокого задержания автомобилиста попала в социальные сети, тогда следователи инициировали проверку.