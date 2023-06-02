«Роснефть» провела более тысячи мероприятий для детей

Фото: Андрей Сергиенко.

«Роснефть» в Международный день защиты детей подвела итоги деятельности, связанной с поддержкой и развитием детских социальных проектов. За последние три года предприятия Компании провели более тысячи мероприятий для детей. Одно из них – вручение портфелей будущим первоклассникам – состоялось 1 июня в Тюмени.

Скорей бы в школу!

На площадке у центра культуры «Родник» в пос. Московском ребят ждала развлекательная программа. Герои любимых мультфильмов рассказывали детям зачем ходить в школу, а затем приглашали на сцену для получения ярких ранцев. В них полный набор будущего первоклассника – пенал, тетради, цветная бумага и прочая канцелярия. Многие дети с любопытством заглядывали внутрь и прямо на сцене надевали рюкзаки.

Со словами приветствия и поздравления перед юными зрителями и их родителями выступила глава Тюменского муниципалитета Светлана Иванова.

– Желаю вам, дорогие ребята, за это лето найти новых друзей, чтобы вместе с ними пойти в школу. Желаю успехов в учебе. Мне очень радостно, что многие из вас пойдут 1 сентября не только с новыми портфелями, но и в новые и отремонтированные здания школ, которые появились в Кулаково, Перевалово, Богандинке и Московском.

Родители выразили благодарность организаторам за такую своевременную акцию.

– Мы сегодня приехали на этот праздник всей семьей – с супругом, бабушкой, младшей дочерью, так как первый класс – это очень волнительно, надо поддержать нашего Богдана, – говорит мама мальчика Альфия Колмакова, – Большое спасибо организаторам, ведь сегодняшняя акция очень нам поможет с подготовкой к школе.

Богдан, не скрывая радости, достает из портфеля содержимое, хвастаясь бабушке, родителям и сестренке своими подарками, ему не терпится пойти в школу.

В помощь семьям

Акцию «Портфель первокласснику» в помощь тюменским семьям «Российский детский фонд» и «РН-Уватнефтегаз» организуют шестой год подряд. За эти годы первые школьные ранцы получили более 1700 детей. Это отличная помощь для родителей в подготовке ребенка к школе, уже сейчас они знают, что в августе на приобретении ранца можно будет не тратиться.

До начала учебного года еще 200 портфелей получат будущие первоклассники из Омутинского и Уватского районов.

«РН-Уватнефтегаз» плодотворно сотрудничает с тюменским отделением «Российского детского фонда». Предприятие финансирует различные федеральные и региональные проекты, такие как «Банк потребностей детей сирот», «Помощь детям-инвалидам» и «Спешите делать добро».

Еще одна значимая инициатива «РН-Уватнефтегаза» - проект социального партнерства «Ключ к жизни», которая позволяет оказывать адресную помощь тяжелобольным детям по приобретению дорогостоящих медикаментов, оплате лечения и курсов реабилитации. Чужих детей не бывает, и «Роснефть» доказывает это на деле.