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НовостиОбщество2 июня 2023 5:28

В Тюмени торговая сеть «Магнит» продает складской комплекс за 97,4 млн рублей

Участники аукциона могут подать заявки до 30 июня 2023 года
Серафима Краснова
Участники аукциона могут подать заявки до 30 июня 2023 года.

Участники аукциона могут подать заявки до 30 июня 2023 года.

Фото: Татьяна Коркина

Федеральная торговая сеть «Магнит» выставила на продажу офисно-складской комплекс на улице Аккумуляторной в Тюмени. За объект владельцы просят больше 97 миллионов рублей.

В объявлении указано, что площадь офисно-складского комплекса составляет около 2 700 квадратных метров, а земельного участка – 4100 квадратных метров. Здание двухэтажное, на складах высота потолков составляет 13 метров.

Комплекс имеет все необходимые коммуникации: есть газовая котельная, водоснабжение, электричество и вентиляция.

Участники аукциона могут подать заявки до 30 июня 2023 года, после чего в течение трех дней определят победителя торгов.