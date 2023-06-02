В Тюмени торговая сеть «Магнит» продает складской комплекс за 97,4 млн рублей

Участники аукциона могут подать заявки до 30 июня 2023 года. Фото: Татьяна Коркина

Федеральная торговая сеть «Магнит» выставила на продажу офисно-складской комплекс на улице Аккумуляторной в Тюмени. За объект владельцы просят больше 97 миллионов рублей.

В объявлении указано, что площадь офисно-складского комплекса составляет около 2 700 квадратных метров, а земельного участка – 4100 квадратных метров. Здание двухэтажное, на складах высота потолков составляет 13 метров.

Комплекс имеет все необходимые коммуникации: есть газовая котельная, водоснабжение, электричество и вентиляция.

Участники аукциона могут подать заявки до 30 июня 2023 года, после чего в течение трех дней определят победителя торгов.