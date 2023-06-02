В МЧС разъяснили тюменцам, можно ли жарить шашлыки во время особого противопожарного режима

Запрещено приготовление пищи с использованием открытого огня.

В Главном Управлении МЧС России Тюменской области дали подробный ответ жителям, можно ли жарить шашлыки во время особого противопожарного режима.

По данным ведомства, в период действия противопожарного режима тюменцам запрещается разведение открытого огня на дачных участках, участках ИЖС, пляжах и парках, а также городских лесах, в том числе в котлованах и металлических емкостях.

– Также запрещено приготовление пищи с использованием открытого огня (мангалы, грили). Вместе с тем допускается приготовление пищи в специализированных устройствах закрытого типа (барбекю, тандыр), а также стационарных барбекю из кирпича, при условии соблюдения некоторых правил, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Тюменцам перед тем, как жарить шашлыки, следует соблюдать следующие условия: расстояние от устройства для приготовления пищи до зданий, сооружений и иных построек должно составлять не менее 5 метров, а также территория вокруг устройства для приготовления пищи должна быть очищена от сухостойных деревьев, сухой травы и других горючих материалов в радиусе не менее 2 метров.

Напомним, особый противопожарный режим в Тюменской области продлили до 24 июня 2023 года.