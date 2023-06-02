В Тюмени 2 июня с 16.00 закроют съезд с развязки в районе ТЭЦ-2

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени на сутки перекроют развязку в районе ТЭЦ-2. Транспортное движение ограничат в пятницу, 2 июня. Съезд с объездной дороги в сторону улицы Монтажников закроют с 16.00 до 16.00 3 июня.

На дорожном участке проведут срочные ремонтные работы, уточнили в информационном центре правительства Тюменской области.

– Объехать съезд с развязки водители могут по клеверной развязке, совершив три правых поворота, – заявили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Напомним, в Тюмени со 2 по 4 июня перестанет работать парковка на улице Хохрякова.