В Тюмени во Дворце «Пионер» для празднования Дня защиты детей собрались сотни жителей и гостей города

Фото: Суворова Евгения.

Одной из самых популярных площадок празднования Международного дня защиты детей в областной столице стал внутренний двор Дворца творчества и спорта «Пионер».

Здесь собрались сотни тюменцев и гостей города разных возрастов.

Для гостей праздника организаторы приготовили несколько тематических познавательных и развлекательных площадок.

Фото: Суворова Евгения.

Так, торжество стартовало концертной программой «В городе детства». На сцене выступили артисты и творческие коллективы дворца, от самых маленьких воспитанников, трехлетних малышей, до «выпускников». Это студия эстрадного вокала «Дебют», ансамбль эстрадного танца «Карнавал», ансамбль народного танца «Юность Сибири» и многие другие.

В парке «Малышата» можно было отдохнуть в мягкой игровой зоне, собрать пазлы и различные фигуры из конструктора, раскрасить рисунки.

Как рассказала руководитель центра эстетического воспитания «Арт-парк» (подразделения ДТиС «Пионер) по социально-гуманитарной направленности Любовь Иванус, на площадках и детям, и родителям можно познакомиться со всеми направлениями деятельности учреждения: эколого-биологическим, техническим, художественным, декоративно-прикладным и так далее.

На выставке «Аллея кисти и краски» были представлены фейс-арт (рисование узоров на лице), раскрашивание фигурок из теста и предметов декора.

Фото: Суворова Евгения.

А на улице Добра активисты рассказали, как можно вступить в ряды волонтерского движения Тюменской области.

Подросткам был интересен мастер-класс от представителей регионального КВН-движения и нового «Движения первых».

Для ребят постарше организаторы устроили батл по брейк-дансу.

Мальчишки оккупировали стенды тюменского поискового движения, где можно было не только посмотреть, но и взять в руки и даже сфотографироваться с трехлинейной винтовкой системы Мосина или ППШ (пистолетом-пулеметом Шпагина).

Восьмилетний Дмитрий Шестаков, несмотря на юный возраст, отлично разбирается в моделях оружия.

– Когда вырасту, мечтаю попасть в спецназ, – поделился планами будущий защитник Родины.

Фото: Суворова Евгения.

Тюменские поисковики рассказали, что поисковое движение региона объединяет 18 поисковых отрядов, 560 поисковиков. На протяжении 30 лет они занимаются увековечиванием памяти бойцов, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. За три десятилетия работы тюменские поисковики подняли и подготовили к погребению останки более 10 тысяч солдат и командиров Красной армии. 488 имен были вырваны из безвестия и возвращены истории и всенародной памяти.

На традиционной походной улице представители областного Центра туризма и краеведения показали, как правильно сложить дрова для костра, забраться на «гору» и так далее.

– Наши воспитанники развивают силу, выносливость. Они смелые и уверенные в себе, – подчеркнул тренер-преподаватель по скалолазанию Анатолий Стулов. – А вот эти «кочки» на «болоте» учат держать равновесие. Такое упражнение подходит даже для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Завершился День защиты детей в ДТИС «Пионер» зажигательной дискотекой.