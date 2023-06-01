В Тюмени состоялся круглый стол «Безопасные каникулы-2023: как организовать досуг детей»

Спикеры напомнили, какие правила безопасного поведения в период летних каникул родителям следует повторить. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени обсудили, как организовать досуг детей в летние каникулы и сделать их отдых безопасным. Круглый стол «Безопасные каникулы-2023: как организовать досуг детей» прошел в формате онлайн площадки городского портала «МегаТюмень» в преддверии Международного Дня защиты детей.

В ходе экспертной встречи спикеры напомнили, какие правила безопасного поведения в период летних каникул родителям следует повторить и проговорить со своими детьми. Так, о дорожной безопасности напомнила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова.

- К сожалению, несмотря на все принимаемые меры в части профилактики дорожно-транспортных происшествий, в регионе с начала года в авариях пострадало уже 177 детей. Один ребенок погиб. На треть увеличилось количество раненых в авариях детей. Кроме того, впервые за последние годы, число пострадавших ребят-пешеходов и велосипедистов превысило число пострадавших детей-пассажиров. Это какая-то взрывная эпидемия, – озвучила настораживающую статистику Анжела Борисова.

Спикер призвала родителей напомнить детям правила дорожного движения, да и самих взрослых - соблюдать их. Это касается и передвижения пешком или на двухколесном транспорте по улицам города, так и перевозки детей в автотранспорте.

- Запрещается пересекать проезжую часть по пешеходному переходу, не слезая с велосипеда, электросамоката и иных средств индивидуальной мобильности. СИМ нужно перенести или везти руками. Находясь в движении на электросамокате, необходимо держать руль хотя бы одной рукой. Зачастую сами взрослые пренебрегают этими правилами, неудивительно, что дети берут пример, - отметила Анжела Борисова.

О том, что территория проведения ремонтных работ – не место для игр, напомнил заместитель технического директора по эксплуатации АО «УСТЭК» Сергей Мозгонов.

- Летний период – это активный сезон подготовки тепловых сетей к будущей зиме. Помимо гидравлических испытаний в Тюмени проводятся капитальные ремонты тепловых сетей. Многие участки трубопроводов, подлежащие замене, расположены в границах дворовых территорий. Работа специализированной техники, укладка железобетонных каналов и труб, использование газовой резки и сварки, и иные наши мероприятия представляют интерес для подрастающего поколения. Хотим напомнить, что рядом с местом проведения работ важно соблюдать осторожность, быть особенно внимательным вблизи данных объектов, - призвал Сергей Мозгонов.

Он добавил, что места производства работ ограждаются специальными устройствами, которые препятствуют проникновению трех лиц к месту проведения ремонтных мероприятий. Также в обязательном порядке устанавливаются информационные таблички и указатели, что данное место работ является опасной зоной. В случае, если тюменцы заметили повреждение этих знаков или отсутствие, следует обратиться в контактный центр по номеру: 8(3452) 38 62 00.

Не остались в стороне и вопросы обеспечения безопасности детей в интернете. Советами, как оградить ребенка от нежелательного контента в сети, поделилась директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова. Так, надежным защитником ребенка от нежелательной информации и опасных звонков, может стать подписка Джуниор, в который помимо геолокации входит защита от спама, а также блокировка неподходящего контента. Кроме того, с номера ребенка не получится звонить и отправлять SMS на платные короткие номера и подключать некоторые подписки.

- Предусмотрены и полезные развивающие игры в сервисе LogikLike – задания с головоломками, раскрасками, математическими и логическими заданиями. Есть мультфильмы, детские подкасты, музыка, аудиосказки, а для школы - электронные учебники, которыми можно в течение учебного года пользоваться бесплатно. Весь досуг в телефоне для школьников любого возраста, - пояснила спикер, подчеркнув, что сами родители всегда должны быть бдительны в интернете, и к этому же нужно приучать ребенка.

Что касается родительской тревоги касательно местонахождения ребенка, здесь тоже есть свои полезные помощники, например Мой Поиск.

- Как он работает? Можно установить геолокационное приложение «Мой Поиск», которое поможет всегда знать о местонахождении чада. Можно отслеживать путь ребенка в летний лагерь и обратно, его перемещения к друзьям, на секции и кружки удобно с помощью инструмента «Геозоны». Он позволяет определить границы пространства рядом с домом, спортивным комплексом или детским центром, которые посещают ваши дети. Приложение оповещает о входе или выходе подопечных из этих зон. А в разделе «Родительский контроль» отображается информация о том, сколько времени ребенок, например, смотрел мультики, о мультибалансе номера, заряде батареи телефона и т.д. – добавила Анастасия Михайлова.

Спикеры также остановились и на том, как организовать летний досуг детей в городе. Какие интересные и полезные мероприятия для родителей и детей может предложить семейный проект «Создавая будущее» рассказала его руководитель Елена Кашкарова.

- Лето - время отпусков и оффлайн-мероприятий в Тюмени у нас традиционно меньше. Но, на постоянной основе работает благотворительная экологическая акция «Добрая крышечка». Наши боксы для сбора установлены в более чем 20 детских учреждениях. Деньги за сдачу пластика мы переводим в фонд социального партнерства «Ключ к жизни» для помощи тяжелобольным детям. Продолжатся и онлайн-конференции для родителей, где на волнующие семьи вопросы отвечают представители органов исполнительной власти, психологи, врачи, - сказала спикер.

Сразу несколько мероприятий для детей и взрослых запланировано на июль-август. Например, «Мы - одна семья!», которое пройдет в июле в Тобольске. Это микс из любимых детских мероприятий – «Чемпионат ползунков» и «Гонки на толокарах». Для родителей будет работать зона индивидуальных консультаций. В конце июля и августа в районы Тюменской области вернется семейная игротека «Конструктория».

Информацию о мероприятиях спортивной направленности предоставила ведущий специалист отдела молодежной политики департамента по спорту и молодежной политике администрации города Кристина Плоскова.

По ее словам, летняя кампания в Тюмени обещает быть разнообразной и интересной не только популярными городскими проектами, но и разнообразными формами занятности детей и подростков. Самыми востребованными из них остаются детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием.

- Данным видом отдыха за лето планируется охватить более 20 тысяч человек. Лагеря на базе учреждений сферы образования, культуры и конечно же, спорта и молодежной политики будут работать в три летних смены – с 1 по 22 июня, с 3 по 23 июля и с 31 июля по 20 августа. Программы включают различные направления, каждый сможет найти себе смену по душе – технические, спортивные, творческие, патриотические и другие, - пояснила Кристина Плоскова

Только на базе 13 учреждений сферы спорта города будут работать 38 спортивных лагерей с интересными названиями – «Остров патриота», «Город спорта», «Олимпийская смена», «Олимпийская деревня», «Город солнца», «Планета «ЗОЖ» и тд.

- Для детей это возможность не только продолжить тренировочный процесс, но и оздоровиться, поучаствовать в различных творческих мероприятиях, найти новых друзей. Все программы прошли обязательную экспертизу. Для участников смен организовано трехразовое питание и закаливающие мероприятия, для младших – дневной сон, - рассказала спикер, добавив, что запись на первую смену почти везде уже закрыта, но родители еще могут успеть записать своих детей на вторую и третьи смены.

Подводя итоги прямого эфира, все участники пожелали родителям и детям больше времени проводить вместе в летние каникулы, совместными усилиями делать досуг полезным и интересным, а главное безопасным.