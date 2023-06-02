В Тюменской области похолодает до +11 градусов и будет гроза

Понижение температуры связано с приходом циклона с Севера Фото: Виктория Гаврик

По данным синоптиков, к концу следующей недели в Тюменской области значительно похолодает. Так, уже 10 июня столбики термометров упадут до +16 градусов, а 11 июня в регионе станет около +11 градусов.

Понижение температуры связано с приходом циклона с Севера — он принесет осадки, которые продлятся до 13 июня. В эти дни возможна гроза. Отметим, что это только предварительный прогноз погоды и данные могут измениться.

Однако июнь в Тюменской области обещает быть жарким. Согласно вероятностном прогнозу на месяц от Гидрометцентра РФ, средняя месячная температура воздуха на большей части Уральского федерального округа будет на 3-5 градусов выше средних значений.

Согласно данным метеорологов, в пятницу, 2 июня в Тюмени наступит пик аномальной жары. Синоптики обещают жителям потепление до +36…+38 градусов. Аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше нормы на 10 и более градусов наступит в Тюменской области в последний день рабочей недели. Сегодня осадки не ожидаются.