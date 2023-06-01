В Тюмени 1 июня ребят из семей участников спецоперации поздравили с Днем защиты детей

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени прошло первое мероприятие в открывшемся накануне филиале Государственного Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Пока родители малышей совершали экскурсию по центру, дети весело проводили время на мастер-классах.

– Именно так, в творчестве, дети выражают свое настроение, показывают отношение к жизни, семье, родному городу. Ребятишки настроены позитивно, разрисовали мелками всю площадь, поиграли в классики, познакомились. Мы и дальше будем их приглашать на такие мероприятия, – рассказала заведующая службой инспекторов по охране детства регионального центра «Семья» Елена Анфилофьева.

На мероприятии дети смогли порисовать, помастерить объемные аппликации из пайеток и помпонов. В День защиты детей малышей поздравили солдаты, но только с экрана телевизора, записав видеосообщение.

– Мы хотим, чтобы дети чувствовали себя защищенными, любимыми, счастливыми, чтобы ваше будущее было полно возможностей. Спасибо за вашу моральную поддержку, рисунки и письма. Помните – мы всегда рядом с вами! – отметили военнослужащие через экран.

Мероприятие посетил руководитель городского отделения Союза десантников, ветеран боевых действий на Северном Кавказе Евгений Бондаренко.