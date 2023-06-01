Семья с двумя детьми разбилась в ДТП на федеральной трассе Тюмень – Омск

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

В Тюменской области на федеральной трассе произошла авария, в которой пострадали несколько человек, в том числе двое детей. На 261-м километре магистрали Тюмень – Омск в Абатском районе столкнулись автомобиль Hyundai и КамАЗ.

По предварительной версии ГИБДД, водитель иномарки потерял сознание и выехал на встречную полосу движения. В дорожно-транспортном происшествии пострадали водитель автомобиля, его дочь и двое внуков, двух и десяти лет.

– Дети перевозились с соблюдением ПДД в автокресле и использованием ремня безопасности. Все пострадавшие доставлены в больницу, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Транспортное движение на федеральной трассе сейчас ограничено. Инспекторы регулируют потоки автомобилей вручную, пропуская транспорт по одной полосе в двух направлениях в реверсивном режиме.

Напомним, что несколько дней в Тюменской и Омской областях фиксируется адская жара с температурой воздуха до +35…+36 градусов. Жара негативно влияет не только на самочувствие людей, но и на лесные пожары в регионах.