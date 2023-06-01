Евгений Кириллов отметил важность работы фонда «Защитники Отечества» в Тюменской области

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Член Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа Евгений Кириллов отметил важность работы фонда «Защитники Отечества». Социальное и психологическое благополучие ветеранов и их семей, отдавших долг Родине, по его словам, является приоритетной задачей государства для обеспечения стабильного развития общества во время спецоперации и в поствоенной жизни.

– Оказание психологической поддержки имеет всестороннее значение для здоровья и благополучия ветеранов и их семей. Хорошо адаптированные граждане могут успешно интегрироваться в общество, принимать активное участие во всех сферах жизни и вносить свой вклад в социальную стабильность и прогресс, – уточнил Евгений Кириллов.

Фонд «Защитники Отечества» был создан в Тюменской области по инициативе президента России Владимира Путина. По мнению руководителя нашей страны, фонд поможет созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции и членов их семей. Он начал работу 1 июня 2023 года.