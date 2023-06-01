Тюменец зарезал 21-летнюю подругу и переписывался от ее лица с родными

Фото: пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.

В Тюмени молодой человек заколол ножом 21-летнюю девушку и в течение суток с мобильного телефона вел переписку с ее родными от лица убитой. Следователи предъявили обвинение 23-летнему жителю Тюмени в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство».

По предварительной версии следствия, 29 мая парень пришел к подруге, которая проживала с ним в одном доме на улице Дмитрия Менделеева. Молодой человек занес девушке ключи от своей квартиры под вымышленным предлогом, якобы по случаю отъезда в другой регион.

– Во время общения между обвиняемым и потерпевшей произошел конфликт, в результате которого молодой человек схватил нож и нанес не менее 12 ударов в область шеи девушке. От полученных ранений последняя скончалась на месте, – заявили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Парень убежал с места преступления, но забрал мобильный телефон убитой. Молодой человек вел переписку с родственниками погибшей. Ее труп обнаружил знакомый, который пришел в гости. Парня задержали по подозрению в убийстве. В ходе допроса он рассказал о мотивах расправы.

Следователи проводят осмотр места происшествия, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская.